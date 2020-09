Udine dedica due aree verdi a Paola Galliussi Ceron e Pierluigi Cappello

Due aree verdi di Udine saranno dedicate a due figure di spicco del Friuli e della città. Si tratta del poeta Pierluigi Cappello, di cui il primo ottobre ricorre il terzo anniversario della morte, e di Paola Galliussi Ceron.

Mercoledì 30 settembre, alle 11, si terrà la cerimonia di intitolazione della rinnovata area verde di via Magrini, all'incrocio tra via Muratti e via Viola, al poeta friulano Pierluigi Cappello (Gemona del Friuli, 8 agosto 1967 - Cassacco, 1 ottobre 2017).

Alla cerimonia saranno presenti il Sindaco di Udine Pietro Fontanini, l’Assessore alla cultura Fabrizio Cigolot. Interverranno inoltre amici e parenti del poeta.



Sabato 3 ottobre, alle 17, in largo dei Pecile, si terrà invece la cerimonia di inaugurazione dell’area verde dedicata dal Comune di Udine alla memoria di Paola Galliussi Ceron “Signora della Danza” e dell'installazione dell’opera di Dora Bassi.

Interverranno il Sindaco di Udine, che scoprirà il manufatto, il critico di danza Federica Sassara, l’attrice Ksenija Martinovic, e la danzatrice Matilde Ceron.