Udine, denunciato un finto oculista

Finto oculista pizzicato e denunciato. Al termine di approfonditi accertamenti, i Carabinieri del Nas, il Nucleo Antisofisticazione e Salute di Udine hanno denunciato all'autorità giudiziaria un uomo di 60 anni, originario del capoluogo friulano.

L'ipotesi di reato è di esercizio abusivo della professione, nello specifico di ortottista assistente in oftalmologia, "medico oculista". Gli uomini del capitano Fabio Gentilini lo hanno colto sul fatto, mentre, in una struttura sanitaria convenzionata, stava effettuando accertamenti ed esami riservati alla professione medica. Esami che non avrebbe potuto svolgere poiché in possesso del solo titolo di ottico "optometrista".