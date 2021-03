Udine, di nuovo in azione il vandalo dei cassonetti

Nella notte, a Udine, è tornato in azione il vandalo dei cassonetti. Sette i bidoni dati alle fiamme. I Vigili del fuoco del Comando di via Popone sono entrati in azione intorno a mezzanotte e mezza prima in via Afro, dove sono stati incendiati tre cassonetti, e poi nella vicina via Divisione Garibaldi Osoppo dove sono stati bruciati altri quattro contenitori.

La squadra intervenuta ha provveduto allo spegnimento con acqua ad alta pressione e successivamente allo smassamento del contenuto. Evidente l'origine dolosa degli episodi. Grazie al pronto intervento dei pompieri, non si sono verificati danni ad automobili o ai vicini fabbricati. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei Carabinieri per avviare le indagini.