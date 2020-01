Udine dice ancora no ai passaggi a livello

Dopo anni di manifestazioni di protesta, incontri pubblici e momenti di confronto, i cinque passaggi a livello che dividono Udine sono ancora lì in attesa che si paventino i tanto auspicati cambiamenti.

Un gruppo di persone che un tempo facevano parte del vecchio comitato, sorto per la loro eliminazione, si è riattivato per sollecitare le risposte tanto attese. Lungo via Cividale c’è chi non ha mai smesso di esporre lenzuola con scritte rivolte ai politici di turno. Quindi, a questo punto si rende sempre più necessaria una risposta urgente e definitiva.

Gli irrinunciabili, affiancati da nuove leve, hanno organizzato per sabato 25 alle 16 al Bearzi un incontro al quale sono invitati amministratori cittadini, regionali e politici nazionali tra i quali l’onorevole Debora Serracchiani e il senatore Mario Pittoni che, sullo spostamento del tracciato ferroviario, si è più volte espresso in passato nel corso di vari incontri.

A farsi portavoce del comitato cittadino attivo oggi è Fabio Cilento: "Non avendo più notizie certe sull’eliminazione dei passaggi a livello, attendiamo risposte dall’incontro".

Il confronto al Bearzi servirà anche a esporre l’idea del Comitato, che punta alla creazione di un’area verde al posto dei binari per una superficie lunga oltre cinque chilometri e larga a tratti anche oltre i 10 metri in cui realizzare una pista ciclopedonale alberata al servizio di migliaia di cittadini che vivono nella zona. Chissà se dopo 100 anni la città riuscirà a cambiare volto.