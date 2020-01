Il Comune di Udine dichiara guerra alla sosta selvaggia. Dopo gli ultimi casi di auto posteggiate senza tregua in centro (nella foto del consigliere Pierenrico Scalettaris, i parcheggi ‘far west’ in via Mercatovecchio), l’amministrazione ha emesso un’apposita ordinanza che punta alla linea dura contro gli indisciplinati.

“La Polizia locale ha comminato tantissime sanzioni, ma la gente si approfitta di ogni piccola tolleranza legata alla presenza dei cantieri in corso. Se le persone pensano di poter fare come se fossero a casa loro – dichiara ai microfoni di Telefriuli il vicesindaco Loris Michelini – e con le buone non la capiscono, useremo tutti i mezzi che la legge mette a nostra disposizione, compreso il carro attrezzi”.

“Per quanto riguarda via Mercatovecchio, a breve entrerà in vigore l’ordinanza che consentirà l’accesso all’area solo ai mezzi autorizzati. Nel frattempo abbiamo posizionato le barriere fisiche in piazza Libertà, quindi non ci sarà la possibilità di sostare”.

Sul fronte del cantiere, il vicesindaco spiega: “I lavori sono ripresi e le ditte stanno eseguendo gli ultimi rilievi per la parte finale del primo lotto. Nel frattempo, stiamo valutando le tempistiche per aprire la seconda parte del cantiere fino in via Paolo Sarpi. E qui c’è un’importante novità: il Cafc ci ha segnalato un rilevante problema legato ai cedimenti delle condotte fognarie. Quindi, dalla prossima settimana, dovremo avviare un urgente intervento che interesserà tutte le tubazioni. Per questo, via Sarpi sarà chiusa per una decina di giorni, per consentire il completamento dei lavori”.