Udine dichiara guerra alle buche

Guerra alle buche e alle pozzanghere a Udine. Diversi operai e escavatori sono in azione in questi giorni per sistemare i marciapiedi in porfido presenti in città. Dopo l’intervento effettuato nei giorni scorsi lungo via Cosattini, ora i lavori si stanno concentrando in via Gorghi e via Crispi. L'amministrazione comunale ha infatti deciso di eliminare i dislivelli, gli squarci e gli affossamenti createsi negli anni lungo le corsie laterali dedicate alla sosta a pagamento delle auto.

Oltre ai sampietrini saltati a causa delle radici degli alberi, i numerosi avvallamenti iniziavano a creare diversi disagi e pericoli per i pedoni.

Diverso intervento, invece, in via Poscolle, dove una fuga di gas ha costretto AcegasApsAmga a riaprire la pavimentazione completata ad agosto dello scorso anno.