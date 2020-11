Udine, dieci operatori positivi in Pronto soccorso

Sono dieci gli operatori del Pronto soccorso di Udine che sono risultati positivi al Covid-19. L’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale sta eseguendo il tracciamento e, dalle prime informazioni, emerge come almeno due casi – quello del responsabile e di un coordinatore – sarebbero collegati a contatti familiari.

La struttura – informa l’AsuFc – è comunque sempre operativa, anche se l’invito alla popolazione è quello di evitare accessi per problemi non urgenti, per non sovraccaricare il sistema.