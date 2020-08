Udine, divano a fuoco in un appartamento

Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Udine nel tardo pomeriggio, intorno alle 19, nella zona di via Cormor Alto, nel capoluogo friulano. L'allarme è scattato per la presenza di una colonna di fumo che usciva da un appartamento.

Una volta giunti sul posto, i pompieri hanno trovato il mobilio in fiamme e le stanze invase dal fumo prodotto dalla combustione. Nessuna persona è rimasta ferita. Sono in corso le opere di messa in sicurezza dell'alloggio che, pare, al momento non fosse abitato. Allertate anche le forze dell'ordine.