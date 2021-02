Udine, divieto di sosta in via Rivis

Dal 1° marzo al 31 maggio, in via Rivis, a Udine saranno in vigore alcune modifiche alla circolazione per occupazione suolo pubblico. Saranno istituiti il divieto di sosta temporaneo - zona rimozione coatta per ogni categoria di veicoli, su ambo i lati della carreggiata e i veicoli saranno di conseguenza fatti proseguire lungo via Quintino Sella.



Sarà garantito l'accesso a residenti e frontisti e istituito il doppio senso di circolazione solo per residenti e frontisti nei tratti interessati dalla chiusura.