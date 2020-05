Udine, donna investita in piazzale D'Annunzio

Grave incidente stradale a Udine, in piazzale Gabriele D'Annunzio, poco prima delle 19. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri del Capoluogo Friulano, intervenuti per i rilievi e viabilità, una donna di 52 anni, cittadina straniera, è stata investita da una Fiat Panda condotta da un giovane italiano di 28 anni. La vettura, da quanto si è potuto apprendere fino a ora, proveniva da piazzale D'Annunzio e stava andando verso viale Palmanova.

All'altezza del sottopasso, per cause da chiarire, la donna è stata investita. In quel momento pare stesse attraversando la strada. Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto un'ambulanza e i militari dell'Arma. La donna è stata trasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Ha riportato diverse lesioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Per tutti i rilievi i Carabinieri del Norm della Compagnia di Udine.