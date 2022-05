Incidente, poco dopo le 20, a Udine, all’incrocio tra piazzale Del Din e viale Armando Diaz. Una 65enne residente a Tavagnacco stava attraversando la strada quando, per cause al vaglio della Polizia locale, è stata urtata da una Fiat 500 che si dirigeva verso piazzale Oberdan.

La signora, ferita in modo non grave, è stata soccorsa dal personale sanitario e accompagnata al pronto soccorso per le cure del caso.