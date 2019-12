Incidente nel primo pomeriggio nella stazione delle corriere di Udine. Poco dopo le 14, una donna di 60 anni è stata urtata da un bus di linea. In seguito all’impatto con il mezzo, la signora è caduta a terra.

Immediatamente soccorsa, è stata trasportata in ambulanza all’ospedale cittadino per le cure del caso. La dinamica dello scontro è ora al vaglio della Polizia locale, intervenuta per i rilievi.