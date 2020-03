Udine, droni per controllare le aree verdi vietate al pubblico

Tutti i parchi di Udine e le aree verdi sono vietate al pubblico da oggi e per controllare i trasgressori saranno attivati i droni. Lo ha stabilito il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, recependo le nuove misure decise ieri dal Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Fontanini emanato nella giornata di oggi un’ordinanza contingibile e urgente recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sull’intero territorio comunale.



Il documento stabilisce la chiusura di tutti i parchi pubblici o aperti al pubblico, giardini pubblici o aperti al pubblico e di tutte le altre aree verdi pubbliche o aperte al pubblico che possano comunque attrarre la presenza di più persone contemporaneamente.



Tali disposizioni, adottate in seguito alla riunione odierna del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, entrano in vigore oggi e sono efficaci fino al 03/04/2020.



L’inadempienza alle prescrizioni contenute nell’ordinanza sarà punita ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale. Non una semplice multa, insomma, ma un reato penale vero e proprio. Il controllo del rispetto delle nuove disposizioni è affidato al Corpo di Polizia Locale e alle Forze dell’Ordine. La Polizia Locale di Udine, già da oggi, utilizzerà anche dei droni al fine di controllare i parchi cittadini e gli spostamenti sul territorio comunale.