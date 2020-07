Udine, due ciclisti investiti in città

Due incidenti, questa mattina, hanno visto coinvolti altrettanti ciclisti a Udine. Il primo si è verificato poco dopo le 10, in via Della Polveriera, all'altezza del bar Karinzia. A scontrarsi un'auto, guidata da una 72enne udinese, e una bici, con in sella un 73enne, che è rimasto ferito. L'anziano è stato soccorso dal personale sanitario e accompagnato in ambulanza al pronto soccorso per le cure del caso.

Poco più tardi, alle 10.30, un altro sinistro tra un'Audi, con al volante una donna di Moruzzo, e una bici si è verificato in piazzale D'Annunzio, all'uscita da Porta Aquileia. Ferito il ciclista, un 58enne ucraino senza fissa dimora in città, che è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Udine.

In entrambi i casi, dei rilievi si è fatta carico la Polizia Locale.