Udine, due donne scippate a poca distanza

Due donne sono state scippate nel pomeriggio di ieri a Udine. Il primo caso si è verificato alle 16.30 in via Latisana. Vittima una donna di 79 anni residente in città che stava camminando sul marciapiede. Un uomo a volto scoperto le si è avvicinato e le ha strappato la borsetta che aveva a tracolla, dentro alla quale custodiva 50 euro e i documenti. Quindi si è allontanato facendo perdere le sue tracce.

Intorno alle 19, invece, in via Melegnano, vicino al supermercato Panorama di viale Venezia, una donna di 52 anni che aveva da poco fatto la spesa si è vista avvicinare da un uomo che, anche in questo caso, le ha strappato la borsetta che aveva con sé e dentro alla quale custodiva 100 euro in contanti e i documenti.

La donna ha cercato di riprendersi la borsetta facendo cadere il ladro a terra; a quel punto il malvivente ha abbandonato la bicicletta con cui era arrivato sul posto ed è fuggito, facendo perdere le sue tracce. Su entrambi i casi indagano i Carabinieri del Norm della Compagnia di Udine.