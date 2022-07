Udine è la città dove si fumano più sigarette 'estere'

Trieste è al primo posto in Italia per quantità di tabacco di contrabbando sequestrato. E Udine è in assoluto la città dello Stivale in cui si accendono più sigarette di provenienza estera. E’ quanto emerge dal quinto rapporto Intellegit-Bat sul Mercato illecito di 'bionde'.

Stando ai dati, nel 2021 il fenomeno è sceso del 38% rispetto all’anno precedente, riducendo i danni all’erario del 14%. Tuttavia, dicono i ricercatori, c’è il rischio che possa tornare a crescere, visti l’allentamento delle misure anti-Covid, l’inflazione e la crisi energetica. Sempre più persone meno abbienti, infatti, potrebbero spostarsi verso il mercato illegale. Cresce il contrabbando proveniente da Est Europa e Balcani, che ha raggiunto il 33% del totale, la metà del quale avviene attraverso la Slovenia.

Sul fronte della contrasto al contrabbando, Trieste spicca per le 80 tonnellate sequestrate lo scorso anno, seguita da Brescia, Napoli (dove, però, sono state effettuate più operazioni) e Genova. Nel capoluogo regionale la vendita illecita avviene principalmente per mano di ambulanti con borsone che frequentano le zone centrali e del porto.

Come accennato, Udine primeggia per consumo di sigarette provenienti dall’estero: il 33% delle ‘bionde’ accese in città arriva da oltre confine. Trieste è al secondo posto con il 21%. A pesare è sicuramente la vicinanza alla Slovenia, dove tanti fumatori si recano per acquistare carburanti e, appunto, tabacchi.