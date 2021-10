Udine e Pordenone tra i territori più sicuri d'Italia

Udine e Pordenone? Sono tra i territori più sicuri d’Italia. Il dato emerge dall’analisi elaborata dal Sole 24ore, che oggi ha pubblicato le classifiche che fotografano le denunce registrate nel 2020 in rapporto a varie tipologie di reato e alla popolazione.

Nella graduatoria complessiva, infatti, Pordenone si piazza al 105esimo posto – dunque penultima tra le province italiane - con 1.841,2 denunce per 100mila abitanti (5.756 totali). Udine è 90esima, con 2.176 denunce per 100mila abitanti (11.453 totali).

Classifica decisamente meno brillante per Trieste, 20esima con 3.341 denunce per centomila abitanti (7.795 totali), e Gorizia, 45esima con 2.836 denunce per 100mila abitanti (3.948 in totale).

Le ex province di Trieste e Gorizia guidano la classifica delle violenze sessuali denunciate, rispettivamente 20,6 e 17,2 ogni centomila abitanti. L’Isontino svetta anche nella classifica per truffe e frodi informatiche denunciate, pari a 632,9 ogni centomila abitanti, seguito dall’area giuliana al quinto posto, dal Friuli Occidentale in 19esima posizione e da Udine, 22esima.

Trieste è seconda per lesioni dolose, seguita da Gorizia, settima. L’Isontino è primo per il fenomeno dell’usura e secondo per contraffazione di marchi e prodotti industriali, ma centra anche un altro podio, al terzo posto, quello per le denunce per sfruttamento della prostituzione e pornografia, dove Trieste è 13esima.

L’area giuliana è quarta per reati legati agli stupefacenti, ottava per contrabbando, decima per estorsioni e percosse denunciate, 15esima per tentati omicidi e 17esima per omicidi colposi.

Sul fronte dei furti, l’ex provincia di Udine segna l’11esima posizione per le rapine in abitazione; Trieste in questo caso è 19esima, mentre sale all’ottavo posto per i furti di motocicli denunciati.

Nella classifica generale, il podio è occupato, nell’ordine, da Milano, Bologna e Rimini. Complessivamente, crescono i crimini digitali, arrivati a pesare quasi la metà rispetto ai fenomeni predatori; in crescita truffe e frodi informatiche (+28% rispetto al primo semestre 2019) e i delitti informatici (+52%).