Udine, ecco i fondi per eliminare i passaggi a livello

Udine, dopo decenni, può sognare di eliminare la linea ferroviaria e i cinque passaggi a livello che tagliano in due la città.

L’assessore regionale alle Infrastrutture Graziano Pizzimenti ha, infatti, annunciato il via libera agli ulteriori 43 milioni di euro necessari per realizzare la bretella allo snodo del capoluogo friulano.

Le risorse si aggiungeranno ai 50 milioni di euro già stanziati, che permetteranno di realizzare gli impianti tecnologici dalla stazione di Udine fino al bivio di Cargnacco e di portare a termine tutta la progettazione necessaria per la realizzazione del raddoppio del passante già esistente, che permetterà di spostare anche i treni passeggeri sulla tratta ora utilizzata per i merci.

Rfi, inoltre, si è impegnata a erogare altri 110 milioni entro un anno e mezzo per l’eliminazione completa dei passaggi a livello dei via Buttrio, via Del Bon, via Pola, via Cividale e bivio Don Bosco.

"Se i due interventi potessero essere realizzati in contemporanea - spiega il sindaco Fontanini -, la giustissima richiesta della Città di Udine, degli udinesi e dei comitati che negli ultimi anni si sono spesi per la definitiva eliminazione dei passaggi a livello, potrebbe diventare una bellissima realtà già entro la fine del 2025".