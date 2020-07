Udine, ecco il salotto di piazza San Giacomo

Giusto in tempo per un nuovo fine settimana di Udine sotto le stelle, questa mattina sono terminati i lavori di allestimento che hanno coinvolto lo storico plateatico monumentale di piazza San Giacomo. Sopra la moquette stesa a protezione della pavimentazione (tutelata dalla Soprintedenza alle Belle Arti), gli esercenti che hanno aderito all'iniziativa hanno potuto finalmente posizionare sedie, tavolini e ombrelloni dove accogliere gli avventori.

L'allestimento rimarrà almeno fino al 31 ottobre, ma non è escluso che l'occupazione del suolo pubblico possa essere estesa e ripetuta in futuro.

Come ricorda l'assessore ai Grandi eventi, Maurizio Franz, a causa dell'emergenza Coronavirus "si sta ridefinendo il paradigama dello stare insieme in città. La nuova piazza San Giacomo diventerà il biglietto di bentornato ai tanti turisti, soprattutto austriaci, che già in questi giorni stanno scegliendo di nuovo la nostra città come meta legata all’arte, allo shopping e al divertimento”.