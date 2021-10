Udine, entrano in azione gli agenti a quattro zampe

Due agenti speciali, a quattro zampe, sono entrati in azione ieri pomeriggio in Borgo Stazione, a Udine. Si tratta della prima operazione ufficiale per Izzi e Galant, i due pastori tedeschi che nei giorni scorsi hanno preso ufficialmente servizio, andando a formare la nuova unità cinofila della Polizia locale di Udine.

Izzi e Galant hanno ruoli e compiti diversi tra loro: uno è impiegato nella ricerca di sostanze stupefacenti, l’altro a difesa degli agenti durante i servizi di controllo sul territorio. Ieri la loro prima perlustrazione è stata finalizzata al contrasto dello spaccio di stupefacenti nell'area compresa tra via Leopardi, via della Rosta, via Roma e la zona dell’autostazione, con il supporto dell'Ufficio di Polizia Giudiziaria.

Nell'ambito dell’attività sono state identificate una ventina di persone; è stato effettuato anche un controllo all'interno di un locale, dove uno degli avventori è stato sanzionato perché non disponeva del Green Pass.