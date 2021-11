Udine, fare chiarezza sulla strage di Natale

"Ricordare i servitori dello Stato, oltre a essere un obbligo istituzionale, è il modo corretto con il quale rendere omaggio - come è avvenuto oggi - alla memoria di chi ha perso la vita nello svolgimento del proprio servizio per garantire la sicurezza della comunità". Lo ha detto l'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini a margine della cerimonia svoltasi oggi a Udine nel corso della quale sono stati commemorati i caduti della Polizia di Stato.

Durante la ricorrenza è stato dapprima deposto un fascio di fiori presso la lapide che ricorda gli agenti Giuseppe Guido Zannier, Adriano Ruttar e Paolo Cragnolino, deceduti nella strage del 23 dicembre 1998 in piazzale D'Annunzio, angolo viale Ungheria, cui ha poi fatto seguito la deposizione di una corona d'alloro al Monumento ai Caduti della Polizia di Stato presente nello stesso piazzale. La cerimonia si è poi chiusa con la celebrazione della Santa Messa officiata dal cappellano della Polizia di Stato don Olivo Bottos nella chiesa Beata Vergine del Carmine.

"La ferita legata a quell'episodio di quasi 23 anni fa - ha aggiunto Bini - di recente si è tragicamente riaperta. Alla luce delle nuove indagini avviate dalla Procure di Udine, quell'episodio di cronaca che squarciò la vita quotidiana degli udinesi rappresenta una pagina della nostra storia sulla quale è necessario fare al più presto chiarezza, garantendo alla giustizia chi si macchiò di quel crimine che strappò dagli affetti familiari la vita dei tre agenti".

“Ricordare i sacrifici delle donne e degli uomini delle forze dell’ordine significa rendere onore alle motivazioni etiche di una scelta di servizio e di vita e riconoscere il complesso e spesso pericoloso lavoro quotidiano di chi garantisce sicurezza ai cittadini. Tutta la nostra regione si è più volte inchinata al sangue versato di poliziotti colpiti nell’adempimento del dovere, pronti e presenti a testimoniare quell‘Esserci Sempre della Polizia di Stato. Uomini come i tre agenti Giuseppe 'Guido' Zannier, Adriano Ruttar e Paolo Cragnolino, le migliaia che operano ogni giorno in tutto il Paese, sono uno dei cardini su cui si regge l’ordinamento democratico. Anche per questo, e ancor più dopo la riapertura delle indagini, continuiamo a chiedere che sia fatta piena luce sulle circostanze che in quell’alba del 1998 hanno stroncato vite e famiglie”, è la riflessione del segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, presente oggi a Udine alla cerimonia di commemorazione dei Caduti della Polizia di Stato.