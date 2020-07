Udine, fase tre per la rotonda di piazzale Oberdan

In piazzale Oberdan, a Udine, scatta la fase tre dei lavori di realizzazione della rotatoria. A causa del cantiere, dal 22 al 31 luglio la viabilità, riguardante anche via Cividale e viale Trieste, subirà delle modifiche.

Nello specifico, in piazzale Oberdan la parziale circolazione a rotatoria proseguirà con direzione da via Diaz/Renati verso viale Trieste (o via Pracchiuso) nonché con direzione da viale Trieste verso via Renati; saranno inoltre istituiti il divieto di sosta temporaneo 0-24 eccetto autorizzati – zona rimozione coatta per ogni categoria di veicoli nelle aree interessate dai lavori e il divieto di transito verso via Cividale per i veicoli provenienti da viale Trieste e via Renati/Diaz con conseguente deviazione dei flussi veicolari da viale Trieste verso via Renati (con obbligo di proseguire diritti) e da via Diaz/Renati verso viale Trieste o via Pracchiuso (con obbligo di proseguire diritti o svoltare a destra).

In via Cividale, per i veicoli provenienti da est, saranno in vigore l’obbligo di dare la precedenza in rotatoria per i veicoli provenienti da est (San Gottardo) e l’obbligo di svolta a destra verso via Renati.