Udine, fermata con tre coltelli in auto

Nei giorni scorsi, personale del reparto Viabilità e Pronto Intervento della Polizia Locale di Udine, impegnato in controlli di polizia stradale nella zona di borgo stazione, ha notato un'auto che, alla vista degli agenti, aveva tentato di cambiare direzione, con l'evidente intento di eludere un eventuale controllo, senza, però, riuscirci a causa delle condizioni del traffico.

Gli agenti l'hanno così fermata. Nella disponibilità della conducente, una cittadina slovena di 31 anni, c'erano tre coltelli, di cui due a serramanico, dei quali non era in grado di giustificare il possesso. Le armi sono state sequestrate, mentre la donna è stata denunciata per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e per porto abusivo di armi.