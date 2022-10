Udine, fermato con quasi un etto di hashish nel sottopasso della stazione

Nei pomeriggi di venerdì 21 e sabato 22 ottobre, su disposizione del Questore di Udine, personale della Polizia di Stato della Questura e del Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna Occidentale, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale di Udine, con unità cinofila, hanno svolto mirati controlli straordinari nel quartiere delle Magnolie, finalizzati a prevenire e contrastare il consumo di stupefacenti e la commissione di reati in genere.

Un cittadino afghano 22enne verso le 17 di sabato è stato notato dagli agenti all’interno del sottopasso della stazione ferroviaria avvicinare i viaggiatori in modo sospetto; alla vista degli agenti ha cercato di allontanarsi, ma il cane antidroga ha subito segnalato agli operatori la possibile presenza di stupefacente. Il giovane, infatti, nascondeva in tasca due pezzi di hashish per un totale di 86 grammi. Al termine degli accertamenti, è stato arrestato per detenzione illecita di stupefacente finalizzata allo spaccio e portato in carcere.

Nel pomeriggio di venerdì, invece, due cittadini afghani sono stati denunciato per lo stesso reato: uno era stato trovato in possesso di 13 grammi di hashish, non destinati all’uso personale, l’altro era stato sorpreso in via Leopardi cedere 1,5 grammi della stessa sostanza a un italiano, segnalato come assuntore. Nel pomeriggio, un cittadino algerino è stato denunciato per inottemperanza all’Ordine del Questore di abbandonare il territorio nazionale.

Nel complesso sono state identificate 182 persone e controllati 17 locali. Analoghi controlli, che si vanno a sommare a quelli ordinariamente svolti da Volanti e Radiomobili, si susseguiranno nei prossimi giorni.