Udine, fermato lo spacciatore sul monopattino

Nel pomeriggio di martedì 13 dicembre, la Polizia di Stato di Udine ha arrestato un cittadino italiano per detenzione ai fini di spaccio di un'ingente quantità di stupefacente.

Verso le 15, percorrendo via Chisimaio, gli agenti di una Volante hanno notato un ragazzo a bordo di un monopattino elettrico che, alla loro vista, ha imboccato repentinamente via Misani. Insospettiti dalla manovra, i poliziotti sono riusciti a fermare il giovane, un 22enne residente in città, che da subito ha mostrato grande nervosismo.

Il ragazzo ha consegnato ai poliziotti, con i documenti e le chiavi di casa, un involucro con un grammo di marijuana: gli agenti a quel punto hanno deciso di approfondire il controllo. Nascosti in una tasca del giubbotto, sotto i pantaloni e nel vano di alloggio della batteria di riserva del monopattino, c'erano altra marijuana, hashish e l’ingente somma di 5.015 euro, in banconote di vari tagli.

E' così scattata una perquisizione domiciliare: in casa c'era altra marijuana e, nascosti in un contenitore delle sorprese degli ovetti di cioccolato, 16 grammi di cocaina. Complessivamente, oltre a soldi e cocaina, sono stati sequestrati 123 grammi di marijuana, tre grammi di hashish, il monopattino e uno smartphone.

Il 22enne è quindi stato arrestato per la detenzione illecita ai fini di spaccio di ingente quantità di sostanza stupefacente e accompagnato in carcere. Questa mattina, in sede di convalida dell’arresto, il Gip ha disposto gli arresti domiciliari.