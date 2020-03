Udine, fiamme in una palazzina Ater

Versa in gravissime condizioni una donna di 49 anni rimasta ustionata a seguito di un incendio che si è sviluppato questa mattina intorno alle 10 nel suo appartamento di una palazzina Ater in via della Valle, a Udine. Le fiamme sono divampate in una delle stanze e l'hanno avvolta, provocandole gravi lesioni su tutto il corpo.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del fuoco del Comando di Udine che hanno evacuato l'intero stabile, composto da nove appartamenti disposti su tre piani. In ospedale anche altri due condomini, precauzionalmente, per intossicazione da fumo. Aerato lo stabile, le famiglie sono poi state fatte rientrare. Tutti gli alloggi sono agibili, compreso quello della donna dove si è sviluppato l’incendio.