Udine, figlio accoltella la madre

Tentato omicidio questa mattina a Udine. Sono le 9 di questa mattina quando alla sala operativa della Questura di Udine giunge una chiamata da parte di un uomo italiano di 39 anni che confessa di aver tentato di uccidere la madre a seguito di una lite scoppiata al mattino presto.

Sul posto si precipitano gli agenti della Squadra Mobile diretta da Massimiliano Ortolan e trovano la donna a terra con una ferita da taglio al ventre. Dopo averla colpita con un fendente, il figlio avrebbe tentato di strangolarla, stringendole forte il collo con le mani.

La pensionata, 71 anni, convivente con il figlio, viene trasportata all'ospedale di Udine in ambulanza. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo è in stato di fermo.

Gli investigatori stanno cercando di capire se abbia dei problemi di tipo comportamentale o una passato legato a qualche tipo di disagio psicologico.