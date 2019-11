Udine, firme contro il 'porta a porta'

Dopo il ricorso al Tar dichiarato inamissibile il 15 ottobre, i cittadini e i partiti di centrosinistra di Udine contrari al sistema 'porta a porta' domani mattina presenteranno i risultati della raccolta firme avviata lo scorso luglio.

Lo scopo è sempre lo stesso: chiedere al sindaco Fontanini un ulteriore ripensamento sul tipo di raccolta differenziata spinta da adottare in città. Il bilancio sulla petizione sarà fatto domani ai Rizzi, proprio nel quartiere dove il 2 dicembre sarà attivato il sistema denominato 'Casa per Casa' e dove attualmente continua la distribuzione dei contenitori da parte della Net.

L'appuntamento è fissato alle 11 presso l’osteria Da Dalia in via Milano 7. Saranno presenti i capigruppo in Consiglio comunale, Alessandro Venanzi (Pd), Federico Pirone (progetto innovare) e Lorenzo Patti (Siamo Udine).