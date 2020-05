Udine, flashmob dei ristoratori in piazza San Giacomo

Dopo aver acceso le luci dei loro locali vuoti e consegnato simbolicamente le chiavi al sindaco, baristi e ristoratori udinesi hanno dato vita a un altro flashmob. Una quindicina di gestori si sono dati appuntamento alle 18 in piazza San Giacomo, nel rispetto delle distanze, con il grembiule da lavoro, la mascherina e un cartello in mano per lanciare il loro messaggio.

In vista dell'ormai imminente riapertura, fissata per lunedì 18 maggio, i titolari di bar e ristoranti chiedono chiarezza sulle regole e maggiore attenzione per la categoria da parte del Governo. Le nuove linee guida, varate ieri notte grazie al protocollo stilato dalla Conferenza delle Regioni, appaiono più attuabili, anche se, a poche ore dalla ripartenza, restano molti dubbi e criticità, dall’introduzione del registro delle prenotazioni - con obbligo di conservazione dei nominativi dei clienti per 14 giorni - alla misurazione della temperatura, senza dimenticare la responsabilità penale in caso di contagio.

Il punto più importante, però, è quello relativo agli interventi fiscali: i gestori chiedono incentivi e risorse a fondo perduto per poter affrontare questa fase. Risposte che, al momento, nel decreto rilancio non hanno trovato. Per questo, molti di loro annunciano che lunedì non alzeranno le serrande per protesta, mentre altri non sanno ancora se saranno in grado di riaprire.