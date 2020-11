Udine, fotografo 49enne trovato senza vita in casa

Un uomo di 49 anni, Pierpaolo Gianfreda, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Udine, nel tardo pomeriggio di ieri. A dare l'allarme è stato il padre che non riusciva a mettersi in contatto con lui.

Gianfreda era un fotografo molto noto, sopratutto in ambito sportivo. Ex rugbista, immortalava spesso i match delle formazioni regionali, dalla palla ovale al volley, passando per calcio, motori ed eventi. Il mondo dello sport, appresa la notizia, ha subito manifestato il proprio cordoglio per questa triste notizia, che ha lasciato tutti senza parole.

Era in isolamento, positivo al Covid. Si tratta di un decesso per cause naturali, ma l'Autorità Giudiziaria ha disposto il trasferimento del corpo in camera mortuaria, per ulteriori esami e accertamenti. Sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Udine e i militari dell'Arma della Stazione di Udine Est.