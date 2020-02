Udine, giovane accoltellato nella notte

Accoltellamento a Udine intorno alle 19 di ieri nella zona tra via Mentana e via Podgora. La vicenda resta ancora tutta da chiarire; se se ne stanno occupando gli agenti di Polizia di Stato della Squadra Volante della Questura. A rimanere ferito, attinto da un fendente, un cittadino afgano di 23 anni che risiede in città.

Il giovane è stato soccorso dal personale medico, trasportato in ambulanza per le medicazioni all'ospedale di Udine. Non sarebbe in pericolo di vita; ascoltato dai poliziotti, ha detto di essere stato aggredito da un gruppo di persone straniere che non sono state identificate.

Sul posto sono state trovate le tracce di una colluttazione. Sarebbero stati utilizzati, oltre al coltello, anche dei pezzi di vetro da bottiglie spaccate; non è stata ritrovata l'arma da taglio citata dal cittadino afgano. Sono in corso indagini per identificare i responsabili e fare chiarezza sulla vicenda.