Udine, gli eroi in prima linea cercano una casa

Sono in prima linea nella battaglia al Covid-19. Affrontano turni massacranti per garantire a tutti i pazienti la migliore assistenza sanitaria. Ma, finito il turno, spesso hanno paura di tornare a casa, perchè temono di contagiare le loro famiglie. Per questo, medici, infermieri e Oss dei reparti dell'Ospedale di Udine più a stretto contatto con i pazienti affetti da Coronavirus, lanciano un appello a chiunque abbia a disposizione un alloggio temporaneo in città.

"Abbiamo bisogno di una sistemazione a prezzi ragionevoli che ci permetta di riposare, tutelando le nostre famiglie e potendo così dedicarci al cento per cento ai malati", si legge nell'appello. "Specifichiamo che abbiamo a disposizione una ditta di pulizie che si è offerta di sanificare gratuitamente gli ambienti che ci saranno messi a disposizione. Abbiamo la disponibilità di professionisti (avvocati e geometri) volontari che possono mettere in regola la locazione, senza correre rischi e sanzioni (la cedolare secca è una delle soluzioni ipotizzate). Quindi, chiediamo a chiunque ne abbia la possibilità di darci una mano".

Le disponibilità possono essere comunicate a alloggipersanitari@gmail.com