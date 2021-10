Udine, grave un'80enne investita in via Tullio

Una donna di 80 anni è stata investita poco prima delle 15.30, a Udine, in via Giuseppe Tullio, all'angolo con via della Vigna.

L'anziana udinese, in base a una prima ricostruzione della Polizia Locale del Capoluogo Friulano, pare stesse conducendo una bici - non è chiaro se si trovasse in sella o a piedi -, quando è stata travolta da una Golf. È rovinata sull'asfalto, riportando lesioni severe.

Immediata la chiamata di soccorso, con una telefonata al 112: la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza che ha trasportato la pensionata al Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

A seguito del sinistro, il conducente del veicolo, un 57enne residente a Tavagnacco, è stato sottoposto all'etilometro, che ha dato esito positivo.

L'esatta dinamica è ancora al vaglio della pattuglia della Municipale intervenuta. Per la viabilità, a supporto, anche i Carabinieri.