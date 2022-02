Udine, i no Green Pass sfidano multe e pioggia

Il popolo ‘no vax’ si è dato appuntamento questa mattina alle 10.30 in piazzale Chiavris, a Udine. La manifestazione, organizzata tramite i social, si svolge a poca distanza da quella ‘non preannunciata’ di sabato a Trieste, per la quale il Prefetto Annunziato Vardè, al termine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza di ieri, ha annunciato multe pesanti per organizzatori e partecipanti.

La pioggia e le possibili sanzioni non hanno fermato il centinaio di manifestanti friulani che oggi si sono ritrovati nel parco di Chiavris, con striscioni e cartelli. Ingente lo spiegamento delle forze dell’ordine, in assetto anti-sommossa, al seguito del corteo. Anche in questo caso, la mobilitazione – che si svolge simbolicamente nel giorno dell’entrata in vigore del Super Green Pass per i lavoratori Over 50 - non è stata preventivamente segnalata alla Prefettura.

Inevitabili i disagi al traffico nella zona nord di Udine.