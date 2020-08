Udine, il Museo è da rifare

Un contenitore per ‘grandi mostre’ importate o il naturale luogo di esposizione delle sostanziose collezioni cittadine? A quasi dieci anni dall’inaugurazione del nuovo Museo d’Arte moderna e contemporanea di Udine, il ruolo di Casa Cavazzini non è stato ancora chiarito del tutto. Quel che è sicuro è che a ne 2020 l’intero edificio cinquecentesco chiuderà per un restyling a quanto pare intenso, che renda possibile l’ospitalità di capolavori per ora non accessibili. Negli anni Casa Cavazzini, nonostante i suoi handicap di partenza (soprattutto, l’impossibilità di accogliere opere di dimensioni davvero importanti), ha ospitato grandi collettive e personali. Non ultima, quella dell’illustratore friulano di fama internazionale Renato Calligaro, ‘Il linguaggio visivo come avventura’, riaperta fino a settembre dopo il lockdown. Prima di richiudere per lavori, il Comune vuole ospitare ancora un progetto, legato pro prio al ‘contenuto’ del Museo.

“La mostra che aprirà a ottobre – spiega l’assessore alla cultura, Fabrizio Cigolot – sarà una collettiva che coinvolgerà artisti del territorio, o che operano a Udine e in Friuli, chiamati a prendere spunto dalle opere presenti a Casa Cavazzini e in altre sedi museali cittadine e interpretarle alla luce della loro sensibilità, per capire come si sviluppa l’identità culturale del territorio. Un confronto sui percorsi d’arte contemporanea in Friuli”.

Chiusa quest’ultima mostra, si riaprirà il cantiere: “Sono previsti lavori profondi all’interno – puntualizza - per rendere la sede museale compatibile con gli elevati standard espositivi oggi richiesti. Parliamo di climatizzazione, illuminazione secondo gli standard ministeriali e di sicurezza, ma anche di una migliore funzionalità. Sarà spostata la biglietteria, il bookshop sarà ampliato, ci saranno un nuovo ascensore esterno che collegherà i tre piani del museo e un guardaroba. Soprattutto, tenendo conto che gli interni sono di per sé un gioiellino, abbiamo pensato a un abbellimento, diciamo pure un rifacimento della facciata, soprattutto del lato di via Savorgnana, che va decisamente migliorato e valorizzato”.

Il progetto prevede il colloca rizzare il Museo per ospitare grandi mostre internazionali – un pallino dell’attuale giunta -, ma dovrebbero comprendere il riallestimento delle collezioni oggi presenti, ‘ereditate’ dalla Gamud: la Galleria d’arte moderna di Udine che comprendeva oltre 4 mila opere tra dipinti, sculture e grafica di Brass, Crali, De Kooning, Fontana, Lichtenstein, Modigliani, Morandi, Spazzapan, Vedova, Zigaina…, oltre alle opere di Dino, Afro e Mirko Basaldella, sempre esposte, al pari delle collezioni Astaldi (193 opere dagli anni ‘20: Carrà, Casorati, De Chirico, de Pisis, Guttuso, Santomaso, Savinio, Sironi, ma anche Braque, Chagall, Picasso) e Friam, 113 opere donate da 110 artisti americani dopo il terremoto del 1976.