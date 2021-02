Udine, il nuovo volto di San Domenico

Il quartiere di San Domenico, a nordest di Udine, è conosciuto dai non residenti per la Casa dell’Immacolata e la Comunità Piergiorgio. Altrimenti la zona residenziale, ma popolare, non essendo di passaggio, rimarrebbe assolutamente isolata rispetto alla città. Ora, però, San Domenico potrebbe rinascere grazie al ‘Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare’ del Ministero delle Infrastrutture, pubblicato lo scorso novembre.



L’assessore comunale alla Pianificazione territoriale, Giulia Manzan, in accordo con l’Ater, ha individuato l’area residenziale compresa tra le via della Faula, Massaua, Asmara e Mogadiscio quale complesso edilizio da riqualificare. Sono comprese nell’area 164 abitazioni di proprietà comunale e solo gestite dall’Ater come alloggi popolari che, quindi, rientrano nei criteri stabiliti dal decreto ministeriale per concorrere all’assegnazione dei contributi.



“Il termine di presentazione dell’idea progettuale – spiega Manzan – è fissato al 16 marzo. Se il nostro progetto, la cui realizzazione è stata affidata allo Studio Barreca & La Varra di Milano, visti i costi vantaggiosi, risulterà vincente, avremo un contributo di 15 milioni di euro per riqualificare la zona. Se andasse in porto, il quartiere potrebbe diventare appetibile anche per la realizzazione di nuovi servizi e iniziative commerciali per i cittadini”.Tra gli obiettivi del programma, infatti, ci sono lache ne consegue. Lorenzo Piuzzi, neo direttore dell’Ater, condivide la necessità di riqualificare la zona, ma si pone un problema. “Si tratterebbe di ristrutturare un numero ingente di alloggi, ben oltre il centinaio, che sono tutti occupati. Per cui – conclude Piuzzi- come Ater dobbiamo preoccuparci innanzitutto degli inquilini, che dovrebbero assolutamente trovare un’altra sistemazione durante i lavori”.

Anziani più soli nelle case popolari

Lo sviluppo del quartiere di San Domenico cominciò negli Anni Trenta del secolo scorso, quando furono costruite le prime case per gli abitanti di Sant’Osvaldo, che dopo lo scoppio della polveriera nel 1917 e la distruzione dell’intera zona, si ritrovarono senza un tetto sopra la testa. Risale agli Anni ’60 la parrocchia e nello stesso periodo don Emilio De Roja scelse questa zona della città, all’epoca molto degradata, per dare vita al suo progetto di accoglienza con la Casa dell’immacolata. Una decina d’anni dopo nacque anche la Comunità Piergiorgio, che opera per il recupero e l’inserimento delle persone disabili.

Accanto a queste strutture di sostegno, San Domenico si adattò a ospitare case popolari e palazzoni ad altissima densità abitativa. Inutile nascondere che negli anni questi furono occupati anche da persone che, vivendo ai margini della società, affrontavano momenti difficili. Intorno a questi casermoni, però, negli Anni ‘80, sorsero anche villette e poi condomini abitati da famiglie giovani che cercavano sistemazione in una zona tranquilla a costi contenuti. Gianpaolo Gri, già docente di Antropologia culturale all’Università di Udine, conosce bene questo zona, abitandoci da oltre trent’anni.

“A San Domenico – spiega Gri - si vive bene, ci sono molti spazi verdi e servizi di prossimità, anche se da qualche mese ha chiuso l’unica edicola e adesso comprare un giornale è diventato difficile”. Il problema più grave, però, è un altro. “I giovani scelgono altre soluzioni e negli alloggi di edilizia popolare – conclude Gri – sono rimaste ad abitare soltanto persone anziane. La solitudine è un male che li affligge tutti. E adesso, in questo momento di emergenza sanitaria, la situazione è diventata ancora più grave”.