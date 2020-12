Udine, il ricordo della strage dell'antivigilia di Natale

Erano le ore 5.49 dell’Antivigilia di Natale del 1998, quando un boato ruppe il silenzio di una fredda alba scuotendo l’intera città di Udine. Una strage che la comunità udinese non ha mai dimenticato, in cui la vita di tre poliziotti venne travolta dall’esplosione di una bomba appesa alle serrande di un negozio. Dei due equipaggi della Squadra Volante giunti sul posto a seguito di una segnalazione d’intervento, solo un collega si salvò, pur essendo gravemente ferito.

In occasione del 22° anniversario della strage di Natale in cui persero la vita gli agenti della Polizia di Stato Paolo Cragnolino, Adriano Ruttar e Guido Zanier, nel corso dell’annuale cerimonia di commemorazione, sono stati deposti due omaggi floreali presso la lapide posta in viale Ungheria e presso il Monumento a loro dedicato ubicato in Largo Ospedale Vecchio.

A seguire il Cappellano della Polizia di Stato, ha officiato una Santa Messa presso la chiesa Santo Spirito delle Suore Ancelle, alla presenza dei familiari dei tre colleghi, del Questore, del Prefetto e del Sindaco di Udine e di un limitato numero di poliziotti e pensionati della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, nel rispetto delle misure imposte per limitare la diffusione del contagio da Covid-19.