Udine, il sindaco incontra i gestori del Luna Park

Questa mattina il Sindaco di Udine Pietro Fontanini ha incontrato i rappresentanti dei gestori delle giostre che avrebbero dovuto animare, pur in forma ridotta, il piazzale dello Stadio Friuli con il tradizionale Luna Park di Santa Caterina, poi annullato sulla base di una nota del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria e del Dpcm entrato in vigore nella giornata di oggi.

“Io capisco - ha commentato Fontanini - che in questo momento ci sia, in molti settori, un’insofferenza sempre maggiore nei confronti delle restrizioni, ma è importante che gli operatori capiscano a quale porta bussare, soprattutto nel loro interesse. Ho infatti cercato di spiegare che il Comune, a fronte della garanzia del rispetto di tutte le misure di sicurezza, aveva autorizzato la manifestazione ma, come era ovvio che fosse, al netto di eventuali successivi provvedimenti di ordine superiore, come sono stati prima il parere del Dipartimento di Prevenzione, che si è pronunciato sulla base dell’evolversi della situazione epidemiologica, e soprattutto del nuovo Dpcm, che ha assorbito tutte le decisioni precedenti cancellando qualunque responsabilità imputabile a questa Amministrazione”.

“Sulla base di quanto emerso dall’incontro mi impegno poi a modificare il regolamento che disciplina la presenza del Luna Park in città”, conclude Fontanini.