Udine, il Tar annulla la gara per il caffè Zecchini

Gestione del caffè Zecchini, tutto da rifare. Il Comune di Udine dovrà indire una nuova gara per il locale che fa parte del palazzo Veneziano di piazza XX settembre. Il Tar del Friuli Venezia Giulia, infatti, ha annullato la precedente assegnazione perché, dato il valore storico dell’edificio, mancava l’autorizzazione del ministero della Cultura.

Il giudice amministrativo ha preso la decisione in risposta al ricorso presentato da Martina Braida, che lo scorso anno aveva vinto la gara, salvo poi essere superata in graduatoria in fase di controllo e verifica. Il ricorso è stato valutato infondato dal Tar su tutti i punti tranne l’ultimo, nel quale si rilevava proprio la mancanza dell’autorizzazione ministeriale.