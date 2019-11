Udine, imbrattato il murales di viale Forze Armate

Nuovamente imbrattati nelle scorse ore alcuni murales realizzati da Simone Mestroni, il writer udinese che proprio nel capoluogo friulano ha lanciato il progetto “Città della Poesia”. Ignoti nella notte hanno rovinato il graffito inaugurato il 26 ottobre su una cabina elettrica di viale Forze Armate, un'opera dedicata a Jacopo Capace, un 22enne del quartiere scomparso a luglio 2019 a causa di un malore. Lo sfregio riporta la frase “Mestroni Picchiatore fascista”. Il riferimento è al fatto che, da giovane, l'artista aveva ricoperto il ruolo di coordinatore di Forza Nuova, partito dal quale si è allontanato 5 anni fa.

Recentemente è stato, inoltre, imbrattato il ritratto di Pier Paolo Pasolini che Mestroni aveva realizzato su un'altra torretta elettrica della periferia del quartiere Aurora. Risalgono, invece, al 25 aprile gli altri imbrattamenti avvenuti sulle poesie che l'artista aveva dipinto su una parete posta a fianco alla Chiesa di San Giacomo, nel cuore storico di Udine.

“Mi auguro che il vigliacco che ha deturpato l’opera di Simone Mestroni recentemente inaugurata nel quartiere Aurora sia identificato al più presto e costretto a pagare per quanto fatto”. Lo dichiara il Sindaco di Udine Pietro Fontanini alla notizia del gesto vandalico. “A preoccupare, oltre alla violenza del gesto in sé, è la convinzione di alcuni di potersi ergere a giudici della moralità altrui e la loro incapacità di capire che così non si colpisce solo il singolo ma un intero quartiere che cerca e sta finalmente trovando un riscatto dalla propria condizione periferica”.

“Simone sappia che troverà sempre in me e nell’Amministrazione che rappresento una sponda e un sostegno nello svolgimento della sua opera di abbellimento del centro cittadino e di riqualificazione dei quartieri”, conclude il sindaco.