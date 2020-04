Udine, in vendita il bar Beethoven

A Udine un altro storico bar non aprirà più le serrande al termine del lockdown. Si tratta del Beethoven di piazza I Maggio, punto di riferimento per molti studenti, lavoratori e residenti della zona. La titolare, Lara Bernava, ha deciso di mettere in vendita la sua attività.

"Sto ricevendo tanta solidarietà e un mucchio di messaggi 'dai Lara non mollare', ma forse non è ancora chiaro che io non sto mollando", spiega in un post su Facebook la titolare. "Io sto lottando per la sopravvivenza! Non ho ricevuto un bar dalla famiglia ma ho fatto tutto sola. Ho lavorato per oltre 15 anni e ho rischiato tutta me stessa, mettendo in gioco tutti quei sudati risparmi. Dopo oltre 11 anni di mio amato Beethoven 'me la batto alta' per i risultati ottenuti. Sono una grandissima lavoratrice che ha sempre messo davanti a tutto il lavoro sacrificando anche la famiglia".

"Ora non ho il tempo e la liquidità economica indispensabile per continuare. Non amo farmi vedere piangere e non arrivo a condividere il mio dolore... quindi se volete davvero aiutarmi condividete il mio post di vendita e trovatemi un acquirente furbo che voglia portarsi via un ottimo locale. Comunque grazie davvero ai tantissimi di voi che mi sono vicini... vi voglio davvero bene!".