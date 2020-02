Allarme a Udine poco dopo le 3 di questa notte per un incendio scoppiato al secondo piano di una palazzina, in un appartamento in via San Rocco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Udine con un'autoscala e l'autobotte. Nessuna persona sarebbe rimasta ferita o intossicata.

Domato il rogo, che avrebbe cause di natura accidentale, i pompieri hanno provveduto alla bonifica nell'alloggio. Ingenti i danni, in particolare da fumo.