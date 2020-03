Ieri sera, intorno alle 18.30, il personale del Comando di Polizia Locale di Udine è intervenuto assieme ai Vigili del Fuoco per un incendio sviluppatosi in un immobile in via Lauzzacco. Spente le fiamme, sono in corso gli accertamenti per chiarire l'esatta origine del rogo. L'area è stata posta sotto sequestro penale, mentre due uomini, già noti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati.