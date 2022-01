Udine, individuato il molestatore seriale

La Polizia di Stato di Udine, con il coordinamento della locale Procura della Repubblica, ha individuato e denunciato un 30enne italiano, responsabile di almeno cinque episodi di molestie in città. L'uomo praticava atti di autoerotismo davanti a giovani donne.

L'8 gennaio, una ragazza udinese, mentre si trovava in attesa alla fermata dell'autobus, era stata avvicinata da un uomo, appena sceso da un Suv, che le esibiva le parti intime, toccandosele, dopo essersi abbassato i pantaloni.

La donna, sconvolta, una volta al sicuro a bordo del bus, aveva chiamato il 112, raccontando l’accaduto. La giovane ha poi condiviso l’accaduto in un post sul suo profilo Facebook, al quale un’amica ha risposto, dicendo di aver vissuto la stessa situazione qualche giorno prima, sempre con un uomo a bordo della stessa auto come protagonista.

A distanza di giorni, altre tre donne, condividendo lo stesso post, hanno scoperto di essere state inconsapevoli vittime dello stesso soggetto.

L’ascolto delle donne e il confronto dei loro racconti ha permesso agli investigatori della Squadra Mobile di ricostruire almeno cinque episodi, che si collocano negli ultimi due anni, da gennaio 2020 a gennaio 2022, il cui protagonista è lo stesso autore. Le vittime hanno raccontato che, mentre facevano jogging, in zone campestri della città, erano state avvicinate e superate dall’auto che si fermava lungo la via in attesa del loro arrivo. Poco prima, l’uomo scendeva dalla macchina esibendo i genitali.

Nel corso della mattinata del 26 gennaio sono state eseguite alcune perquisizioni che hanno permesso si sequestrare alcuni capi di abbigliamento indossati dal molestatore in almeno due degli episodi, riconosciuti in precedenza dalle vittime, dando riscontro e confermando il coinvolgimento dell’uomo.

Le forze dell'ordine invitano eventuali altre vittime del molestatore a rivolgersi alla Squadra Mobile della Questura di Udine che farà confluire le eventuali denunce all’Autorità Giudiziaria che coordina l’attività investigativa.