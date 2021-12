Udine, iniziati i lavori di restauro dell'Arco Bollani

Iniziati, a Udine, i lavori di restauro dell’Arco Bollani in piazza Libertà. L’opera consiste nella pulizia delle pietre, nel recupero delle parti lapidee deteriorate, nei trattamenti finalizzati a rendere duraturi nel tempo gli effetti dei lavori e nella messa in sicurezza della cancellata.

Il sindaco Pietro Fontanini spiega: “L’intervento richiede un investimento da 30mila euro coperto da una donazione della società Danieli &c.Officine Meccaniche Spa. Esprimo, a nome della comunità, un sincero ringraziamento nei confronti del Presidente Benedetti. L’assegno staccato per la realizzazione di quest’opera costituisce l’ennesimo segnale di attenzione che viene riservata alla città. Penso al piano – imponente e ambizioso - per la riqualificazione per l’ex Dormisch e alla fontana di piazza San Giacomo. Ricordo che, nel caso dell’arco, tempi e modi dell’intervento sono stati concordati con la Soprintendenza”.

Ancora Fontanini: “Prosegue l’opera di valorizzazione del centro storico della città. Stiamo mettendo mano ai gioielli di famiglia e rimettendo in sicurezza le arterie viarie di Udine, con interventi alla pavimentazione in porfido e lavori per restituire decoro e ordine al centro. L’arco Bollani è una via di accesso per chi, da piazza Libertà, sale verso il Castello: sul fronte opposto, abbiamo investito fondi europei per dotare l’ascesa di un impianto di illuminazione adeguato. Come noto, proseguono i lavori per l’impianto di risalita da piazza primo maggio al Castello. Mai come in questo periodo Udine ha vissuto una felice stagione di lavori”.