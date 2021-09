Udine, Jugovic testimonia al processo Vagheggi

“Il mio nome è Vladimir Jugovic e la mia opinione non è gratis”. Ha concluso così la propria deposizione l’ex centrocampista di Sampdoria, Juventus, Lazio e Inter che oggi ha testimoniato al Tribunale di Udine durante il processo che vede imputato l’ex giocatore e procuratore Claudio Vagheggi. L’ex attaccante, difeso dagli avvocati Maurizio Miculan e Maurizio Conti, è accusato di aver evaso imposte sui redditi tra il 2011 e il 2014 per 140mila euro, per mezzo di fatture false relative a operazioni inesistenti emesse a suo favore da società estere.

E proprio una fattura da 40mila euro del 2012, emessa a Vagheggi dalla Pro International Ag di cui Jugovic è azionista, è stata al centro della testimonianza del campione serbo. Si tratta di una fattura emessa per “ricerca e segnalazione giocatori serbi” e che, come spiegato da Jugovic, riguardava i serbi Darko Lazovic e Nikola Maksimovich, il ceco di origine serbo-croata Stefan Simic e il nazionale svizzero Silvan Widmer.

Il pm Marco Panzeri ha sostenuto che la fattura, riguardante giocatori serbi, è stata pagata solo a fronte della firma dello svizzero Widmer del contratto con l’Udinese. Jugovic ha risposto che si potrebbe trattare di un errore nella stesura del documento e che comunque la cifra comprendeva tutte le segnalazioni, effettuate a voce di persona o al telefono. “Non tutti vediamo i giocatori con gli stessi occhi - ha affermato Jugovic - e se l’Udinese non ha firmato il contratto con Maksimovich, vuol dire che qualcuno non ha visto bene. Capita che le persone da me segnalate - ha concluso - siano acquistate dai club a 3 milioni e poi rivendute a 30”