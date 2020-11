Udine, la manifestazione del popolo delle partite Iva

Continuano le manifestazioni delle categorie economiche, che contestano le misure del Dpcm del 25 ottobre. Questa sera a Udine, in piazza XX Settembre, è stata la volta delle partite Iva, che chiedono al Governo maggiore attenzione nei confronti dei liberi professionisti. Quasi un migliaio le persone che si sono date appuntamento dalle 19. Alcuni dei manifestanti hanno acceso fumogeni e lanciato qualche petardo, ma non si sono registrati particolari problemi di ordine pubblico.

"Non siamo negazionisti", ha precisato l'organizzatrice dell'evento, Cristina Pozzi. "Sappiamo che il numero di contagi è in crescita, ma chiediamo di affrontarlo con giudizio. Abbiamo rispettato le regole, le attività produttive si sono adeguate e indebitate per farlo, ora non possiamo sentirci dire che abbiamo agito inutilmente o che si sono sbagliati nelle precedenti riaperture".

I manifestanti, tra i quali ristoratori, cuochi, baristi, esercenti e gestori di altre attività alle prese con le chiusure disposte dal Governo, chiedono di poter lavorare, nel rispetto di tutte le prescrizioni. "Non vogliamo aiuti economici - hanno più volte ribadito - vogliamo guadagnarci lo stipendio mantenendo aperte le nostre attività".