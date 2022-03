Udine, la scritta Design perde altre lettere

Ladri di consonanti in azione a Udine. In poco più di 24 ore, l'installazione posta al centro del terrapieno di piazza Libertà per la 'Udine Design Week' ha perso diversi pezzi. Se ieri mattina era stata denunciata la rottura della lettera N, all'alba di oggi si è scoperta la mancanza delle consonanti 'D' e 'S'.

Un'azione vandalica che ha costretto Comune e organizzatori della manifestazione a rimuovere il totem. La Polizia locale è già al lavoro per vagliare le riprese delle telecamere di videosorveglianza e individuare i responsabili.

La speranza è quella di risalire all'identità dell'autore, come avvenuto lo scorso anno per un episodio analogo registrato ai danni della stessa scritta. Non è escluso, però, che l'azione possa essere stata condotta da un gruppo di ragazzi. Altri piccoli danneggiamenti, infatti, sono stati segnalati in via Manin.

Il fatto è avvenuto a poche ore dalla conclusione dell'iniziativa lanciata dal Museo virtuale del Design del Friuli Venezia Giulia, con la collaborazione di Confindustria Udine, Fondazione Friuli e il patrocinio del Comune di Udine e dell'Università di Udine. Domani, 20 marzo, con o senza scritta in piazza, si terrà infatti la premiazione per il miglior progetto di vetrina allestita in città.