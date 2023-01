Due furti sono stati commessi tra Fagagna e Udine. Ieri notte, ignoti hanno preso di mira un’abitazione in via degli Onesti, a Fagagna. Dopo aver forzato la porta d'ingresso, approfittando dell’assenza dei proprietari, hanno rubato gioielli per un danno da 3mila euro.

A Udine, in viale Trieste, i ladri hanno fatto, invece, visita al Centro culturale degli alpini. Entrati da una finestra, hanno trovato soltanto 30 euro. In entrambi i casi è stata sporta denuncia ai Carabinieri.