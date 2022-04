Udine, lavori di asfaltatura in via Gino Pieri

Il Comune di Udine informa che, nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 aprile, inizieranno i lavori di asfaltatura di via Gino Pieri di fronte all’Ospedale civile. I lavori dureranno indicativamente 5/6 giorni.

"Proseguono - ha commentato il Vicesindaco e Assessore ai lavori pubblici Loris Michelini - le asfaltature in città. L'area dell'ospedale è gravemente dissestata e la sua sistemazione è stata fortemente richiesta anche dagli operatori sanitari. Per questo l'abbiamo inserita tra le nostre priorità. Dovendo garantire l'accesso al parcheggio dell'ospedale e il transito delle ambulanze, l'intervento è stato diviso in fasi".